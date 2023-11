Auf der Dorstener Straße ist heute Vormittag eine Autofahrerin aus Haltern am See verunglückt.

Recklinghausen (ots) - Die 33-Jährige war gegen 9.10 Uhr in Richtung Haltern unterwegs - in Höhe Bergbossendorf kam sie plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum am Straßenrand. Die 33-Jährige und ihr 1-jähriges Kind, das mit im Auto war, wurden zur medizinischen Abklärung und Versorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Auto entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden, der Pkw wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.