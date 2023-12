Eine 32-jährige Fußgängerin aus Gelsenkirchen wollte am Mittwochnachmittag (17:25 Uhr) die Konrad-Adenauer-Straße an der Fußgängerfurt queren.

Recklinghausen (ots) - Hier wurde sie von einem 76-jährigen Autofahrer aus Herten erfasst. Sie stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Hertener kam vom Resser Weg und bog auf die Konrad-Adenauer-Straße ab. Die Fußgängerin kam vom Rathaus und überquerte die Straße in Richtung Forum. An dem Auto ist augenscheinlich kein Schaden entstanden. Die verletzte Frau wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren.