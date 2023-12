Im Dezember 2023 startet wieder die Veranstaltungsreihe Crash Kurs NRW an weiterführenden Schulen im Kreis Recklinghausen sowie in der Stadt Bottrop.

Recklinghausen (ots) - Im neuen Jahr folgen weitere Termine.



"Straßen sind keine Rennstrecken und kein Ort zur Selbstdarstellung", betont Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Die Grundregeln einer sicheren Teilnahme am Straßenverkehr, verantwortungsvolles Verhalten und gegenseitige Rücksichtnahme, müssen gerade auch Fahranfänger verinnerlichen. Deshalb ist der Crash Kurs NRW, der jungen Menschen die Folgen von Übermut und Leichtsinn drastisch vor Augen führt, so wertvoll."



Die Crash-Kurs-Veranstaltungen richten sich an Schülerinnen und Schüler ab der zehnten Jahrgangsstufe - und damit an künftige Fahrerinnen und Fahrer.



Termine finden in allen Städten des Kreises Recklinghausen sowie in Bottrop statt.



Einige der geplanten Veranstaltungen:



Montag, 11.12.2023, 9:55 Uhr, Städt. Realschule Datteln



Mittwoch, 13.12.2023, 9:30 Uhr, Joseph-König-Gymnasium, Aula Schulzentrum, Haltern am See



Mittwoch, 31.1.2024, 10:25 Uhr, Wolfgang-Borchert-Gesamtschule Recklinghausen



Freitag, 2.2.2024, 10 Uhr, Forum Schulzentrum Oer-Erkenschwick (Mensa)



Dienstag, 20.2.2024, 9:50 Uhr, Willy-Brandt-Gesamtschule Marl



Montag, 26.2.2024, 9:50 Uhr, Heinrich-Heine-Gymnasium Bottrop



Mittwoch, 28.2.2024, 9 Uhr sowie 11:30 Uhr, Stadthalle Gladbeck



Dienstag, 5.3.2024, 9:50 Uhr, Gesamtschule Waltrop



Donnerstag, 7.3.2024, 10 Uhr, Adalbert-Stifter-Gymnasium Castrop-Rauxel



Dienstag, 12.3.2024, 10:40 Uhr, Gesamtschule Wulfen



Donnerstag, 14.3.2024, 10:30 Uhr, Rosa-Parks-Schule Herten



Im Crash Kurs NRW schildern Polizeibeamte, Feuerwehrleute, Rettungssanitäter, Ärzte, Seelsorger, Unfallopfer sowie Angehörige von Unfallopfern Folgen schwerer Verkehrsunfälle. Die Brutalität von Unfällen wird schonungslos gezeigt - anhand von Bildern von Fahrzeugwracks, Videos, aber vor allem durch persönliche Berichte, die unter die Haut gehen.

Dies soll dazu beitragen, den jungen Erwachsenen die Gefahren des Straßenverkehrs vor Augen zu führen, sie nachhaltig zu einem verantwortungsvollen Handeln im Straßenverkehr anzuregen und damit Unfällen vorzubeugen.



Die Crash-Kurs-Veranstaltungen werden in den Schulen intensiv vor- und nachbereitet.



Weitere Informationen zum Crash Kurs NRW: https://recklinghausen.polizei.nrw/node/9891