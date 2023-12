Castrop-Rauxel Mit Schmuck und Bargeld flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in eine Hochparterrewohnung Am Stadtgarten.

Recklinghausen (ots) - Zwischen Samstagnachmittag und Sonntag kurz nach Mitternacht durchsuchten sie die Wohnräume. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.



Dorsten



Auf den Höfen brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein. Der Einbruch passierte zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen. Die Wohnräume wurden nach Beute durchsucht. Die Täter nahmen Schmuck mit.



Gladbeck



Am Samstag zur Tageszeit brachen Unbekannte in ein Reihenhaus am Ortmannsweg ein. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten sie die Terrassentür auf. Sie durchsuchten Schlaf-, Wohn- und Arbeitszimmer. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Einbrecher Geld und Schmuck mit. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.



Haltern am See



Über den Wintergarten verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus Auf dem Berge. Zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend schlugen die Einbrecher eine Scheibe des Wintergartens ein und gelangten so über eine Innentür ins Wohnhaus. Zur Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Am Wochenende kam es in der Nachbarschaft Auf dem Berge zu einem zweiten Einbruch. Hier hebelten die Unbekannten ein Fenster zu einem Einfamilienhaus auf. Die Angaben zur Beute stehen noch aus.



An der Hansestraße nutzten Unbekannte einen Garagenanbau, um von hier aus über ein Terrassendach an ein Fenster zu gelangen. Sie hebelten ein Fenster an der Doppelhaushälfte auf. Auch hier konnten noch keine Angaben zur Beute gemacht werden. Der Einbruch passierte zwischen Freitagvormittag und Samstagabend.



Mit Uhren als Beute entkamen Einbrecher unerkannt nach einem Einbruch am Sonntag (zwischen 17:30 Uhr und 23:00 Uhr) in ein Einfamilienhaus an der Bahnhofstraße. Die Täter nutzten eine Leiter aus dem Garten - so gelangten sie auf den Balkon im ersten Obergeschoss. Hier hebelten sie ein Fenster auf, anschließend durchsuchten sie die Wohnräume. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.



An der Feldmarkstraße wurden Kupferkabel aus der Erde ausgegraben und entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden etwa 50 Meter Kabel gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag (03.12.) und Montagmorgen.



Herten



Mit Schmuck und einem Kaffeevollautomaten als Beute flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch am Samstag zwischen 15:30 Uhr und 23:00 Uhr. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße In der Feige. Dazu hebelten sie die Balkontür im Erdgeschoss auf. Die Täter flüchteten unerkannt.



Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.