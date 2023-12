Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen hat am Freitag, 15.

Dezember, Pressesprecher Andreas Wilming-Weber nach 44 Jahren im Polizeidienst in den Ruhestand verabschiedet. Der 61-Jährige hatte die Pressestelle in den vergangenen sieben Jahren geleitet und war bei vielen großen Einsätzen der Recklinghäuser Polizei als Stimme und Gesicht der Behörde in den Medien präsent.



"Andreas Wilming-Weber hat die Öffentlichkeit stets kompetent über die Arbeit der Polizei informiert, war Journalistinnen und Journalisten ein zuverlässiger Ansprechpartner und hat die Medienarbeit des Polizeipräsidiums Recklinghausen gemeinsam mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterentwickelt", lobte die Behördenleiterin.



Er sei bis zuletzt immer gerne zum Dienst gekommen, sagte der 61-Jährige bei seiner Verabschiedung im Kreis von Kolleginnen und Kollegen.



Seine Polizeikarriere hatte Andreas Wilming-Weber 1979 bei der Bundespolizei gestartet. Später wechselte er zur Landespolizei. 1995 kam der Dorstener ins Polizeipräsidium Recklinghausen und arbeitete zunächst in Kriminalkommissariaten. 1999 wechselte Andreas Wilming-Weber in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 2013 übernahm er für drei Jahre die Leitung der Pressestelle im Polizeipräsidium Oberhausen und kehrte 2016 ins PP Recklinghausen zurück - als Leiter der Pressestelle.



Sein Fachwissen als Polizeibeamter sowie als Medienprofi wird Andreas Wilming-Weber künftig beim Weißen Ring einbringen, um Kriminalitätsopfern beizustehen.