Bottrop: Am Schlangenholt wurde zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Recklinghausen (ots) - Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten dann mehrere Räume. Gestohlen wurden Schmuck und Uhren.



Gladbeck:



Auf der Kirchstraße sind mehrere Jugendliche in eine Jugendeinrichtung eingebrochen. Zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag verschafften sie sich Zutritt und beschädigten unter anderem eine Kellertür massiv. Die Täter erbeuteten eine Playstation 5 samt Controllern, Ladestationen und Spielen. Es gibt Videoaufnahmen, auf denen insgesamt sechs Personen (Jugendliche) zu sehen sind. Die Auswertungen der Aufnahmen und die Ermittlungen dazu laufen. Zusätzlich sucht die Polizei Zeugen, die Angaben machen können.



Haltern am See:



Am frühen Samstagmorgen sind unbekannte Täter in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Weseler Straße eingebrochen. Sie schlugen eine Scheibe ein und gelangten dann ins Gebäude. Gestohlen wurden Tabakwaren. Durch den Einbruch wurde Alarm ausgelöst, die Täter konnten aber in unbekannte Richtung flüchten. Der Einbruch passierte gegen 4.30 Uhr am Samstag. Wer Verdächtiges beobachtet hat und/oder Angaben zu Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



Recklinghausen:



In einem Kleingartenverein auf dem Nordcharweg wurden am Wochenende mehrere Gartenhütten aufgebrochen - und beschädigt. Die unbekannten Täter sind zwischen Samstag- und Sonntagmittag in mindestens sieben Hütten eingebrochen. Gestohlen wurde unter anderem Werkzeug. Es liegen auch Aufzeichnungen/Fotos der Tatverdächtigen vor. Nach ersten Erkenntnissen ist von zwei Tätern auszugehen.



Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.