Castrop-Rauxel In einem Mehrfamilienhaus an der Denrodtstraße hebelten Unbekannte in einem Fall ein Fenster, im zweiten Fall eine Balkontür zu zwei Wohnungen auf.

Recklinghausen (ots) - Die Einbrüche passierten vermutlich beide am Mittwoch zur Tageszeit. Eine der beiden Wohnungen verließen die Täter ohne Beute, aus der zweiten Wohnung nahmen sie mindestens Bargeld mit. Die genaue Beute steht noch nicht fest.



Haltern am See



Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einem Einfamilienhaus an der Bergstraße auf. Sie durchsuchten die Räume nach Beute. Zur möglichen Beute konnten allerdings noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.



Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.