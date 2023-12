Dorsten In der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Dominikus-Böhm-Weg ein.

Recklinghausen (ots) - Dazu hebelten sie eine Tür an der Gartenseite auf. Mit Schmuck als Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Tätern liegen nicht vor.



Haltern am See



Im Stadtteil Lippramsdorf brachen Unbekannte am Mühlenweg in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Zunächst versuchten die Täter am Montag zur Tageszeit ein Fenster aufzuhebeln. Als dies nicht klappte, brachen sie die Terrassentür auf. Die Räume der Wohnung wurden nach Beute durchsucht. Entwendet wurden Schmuck, eine Uhr und etwas ausländisches Bargeld.



Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.