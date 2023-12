Bottrop In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in ein Haus an der Kirchhellener Straße ein.

Recklinghausen (ots) - Sie hebelten die Terrassentür auf und kamen auf diesem Weg in die Wohnräume. Die Räume wurden nach Beute durchsucht, nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter aber nichts mit. Hinweise sind bislang nicht vorhanden.



Am Heckenweg warfen Unbekannte das Küchenfenster zu einem Wohnhaus ein. Der Einbruch passierte am Dienstag zwischen 11:45 Uhr und 23 Uhr. Im Wohnhaus wurde eine Tür gewaltsam geöffnet, um in weitere Räume zu gelangen. Das Haus wurde massiv nach Beute durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde konnte noch nicht angegeben werden.



Castrop-Rauxel



In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in eine Schule an der Lange Straße ein. Am Gebäude wurden mehrere Fensterscheiben beschädigt und verschlossene Schränke geöffnet. Außerhalb des Gebäudes entleerten die Täter außerdem einen Feuerlöscher. Zur möglichen Beute konnten noch keine genauen Angaben gemacht werden.



Gladbeck



Unbekannte brachen am Dienstag, zwischen 16:30 Uhr und 19:50 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Josefstraße ein. Um in das Gebäude zu gelangen hebelten sie die Terrassentür auf. Die Wohnräume und Schränke wurden nach Beute durchsucht. Angaben zur möglichen Beute konnten noch nicht gemacht werden.



Haltern am See



Vermutlich ohne Beute flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Arenbergstraße. Zwischen Freitagabend und Dienstagvormittag kam es zum Einbruch. Das Mehrfamilienhaus wird zur Zeit umgebaut. Trotzdem betraten die Täter alle vier Wohnungen und flüchteten im weiteren Verlauf unerkannt.



Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.