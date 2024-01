Dorsten Am Wulfener Markt warfen unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (gegen 03 Uhr) mit einem Gullideckel die Glasscheibe der Eingangstür zu einer Bäckerei ein.

Recklinghausen (ots) - Anschließend hebelten sie ohne Erfolg an einem Wandtresor. Im weiteren Verlauf flüchteten die Täter, nach ersten Erkenntnissen ohne Beute, in unbekannte Richtung.



In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in die Räume einer Fleischerei an der Köhler Straße ein. Sie hebelten ein Fenster zum Büro auf und gelangten so in die Gewerberäume. Die Beute war durchaus ungewöhnlich - ein halbes Schwein und ein Bolzenschussgerät. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.



Herten



In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Ewaldstraße ein. Die Wohnungstür wurde gewaltsam aufgebrochen. Im Schlafzimmer durchsuchten die Täter mehrere Schränke. Zur Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.



Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.