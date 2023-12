Castrop-Rauxel Mit Schmuck als Beute flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Fürstin-Christine-Straße.

Recklinghausen (ots) - Am Donnerstagabend hebelten die Täter eine Wintergartentür auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Beute.



Datteln



Durch eine eingeschlagene Glastür schafften es Unbekannte in ein Ladenlokal an der Castroper Straße. In der Nacht zu Freitag betraten die Täter die Gewerberäume, nahmen Hörgeräte und Bargeld mit und flüchteten mutmaßlich durch das Fenster eines Pausenraumes in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Einbrecher liegen bislang nicht vor.



Dorsten



Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag brachen unbekannte Täter am Fürst-Leopold-Platz über eine Bürotür in einen Gebäudekomplex ein. Sie nahmen Monitore, einen Computer und ein Tablet mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.



Gladbeck



An der Landstraße hebelten unbekannte Einbrecher die Türen zu einem Café auf. Der Einbruch passierte am frühen Freitagmorgen gegen 04:30 Uhr. Durch einen Bewegungsmelder wurde zwar Alarm ausgelöst, trotzdem konnten die Einbrecher mit Bargeld aus einer Geldkassette flüchteten.



In einem Firmengebäude an der Stollenstraße brachen Unbekannte gewaltsam einen Tresor auf. Zu der Tat kam es zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen. Das Bargeld aus dem Tresor wurde entwendet und das Pulver aus einem Feuerlöscher in dem Raum verteilt. Die Täter entkamen unerkannt.



Haltern am See



Am Donnerstagabend brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus Im Grund ein. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten sie in die Wohnräume. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Einbrecher Schmuck mit und flüchteten in unbekannte Richtung.



Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.