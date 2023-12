Castrop-Rauxel Auf einem Parkplatz an der Lambertstraße beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Mini Clubman One (Farbe orange).

Recklinghausen (ots) - Anschließend flüchtete der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall passierte am Montag zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr. Der Schaden ist an der linken Fahrzeugseite erkennbar - Sachschadenshöhe: 2.000 Euro



Datteln



Zwischen Dienstagmorgen und Dienstagnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen Mercedes E220d an der Rottstraße (gegenüber dortiges Krankenhaus). Im Bereich Radkasten links hinten ist der Schaden erkennbar. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.



Hinweise zu den Unfallfluchten nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.