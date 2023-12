Castrop-Rauxel: Zwischen Donnerstagnachmittag und Donnerstagabend sind auf der Straße Mausegatt unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen.

Recklinghausen (ots) - Sie hebelten ein Toilettenfenster auf und durchwühlten dann die Wohnung. Gestohlen wurde Schmuck.



Auf der Mulvanystraße wurde am Donnerstagabend in eine Hochparterre-Wohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Küchenfenster auf und durchsuchten dann mehrere Räume nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Armbanduhr erbeutet.



Haltern am See:



Auf der Thusneldastraße wurde am Donnerstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein etwa zwei Meter hohes Gartentor auf und gelangten so auf das Grundstück. Danach warfen die Einbrechen eine Fensterscheibe ein und stiegen ins Haus ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nur das Schlafzimmer durchsucht. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck.



Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.