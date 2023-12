Castrop-Rauxel: Auf der Marienstraße wollten unbekannte Täter am Samstagabend in einen Kindergarten einbrechen.

Recklinghausen (ots) - Während sie gegen 23.25 Uhr ein Fenster aufhebelten, wurde ein Alarm ausgelöst. Das sorgte offenbar dafür, dass die Täter wegliefen. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.



Haltern am See:



Am späten Sonntagabend (zwischen 22 Uhr und 23.30 Uhr) sind unbekannte Täter in eine Schule auf der Holtwicker Straße eingebrochen. Sie hebelten mehrere Türen auf und erbeuteten einen Tresor. Diesen fuhren sie mit einer Sackkarre nach draußen. Dort wurde die Beute nach bisherigen Erkenntnissen in ein Fahrzeug geladen. Es gibt Videoaufnahmen. Darauf sind drei Täter zu sehen. Die Auswertungen der Aufnahmen und die weiteren Ermittlungen dauern an.



Marl:



Am Dörnenkamp sind am späten Freitagnachmittag ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Als der Bewohner nach Hause kam, wunderte er sich über Licht im Gebäude. Anschließend sah er, wie eine Person wegrannte, in ein Auto einstieg und über die Linnenkampstraße in südliche Richtung wegfuhr. Beschreibung: ca. 1,70m bis 1,80m groß, normale Statur. Bekleidet mit einer grauen Jacke. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Audi A6 gehandelt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Fenster zur Küche aufgebrochen worden. Mehrere Räume wurden nach Diebesgut durchsucht. Erbeutet wurden Bargeld und eine Uhr.



Waltrop:



Auf der Hafenstraße hat ein Mann mutmaßliche Einbrecher in seiner Wohnung erwischt. Als er gegen 17.25 Uhr am Freitag nach Hause kam, sah er noch, wie zwei unbekannte Täter über die Balkonbrüstung sprangen und wegliefen. Der Mann rannte selbst noch ein Stück hinterher (Hafenstraße runter), die Tatverdächtigen konnten aber flüchten.

Beschreibung:

1) männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, ca. 1,80m groß. kurzes dunkelblondes bis hellbraunes Haar, normale Statur, dunkle Bekleidung.

2) männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, Strickmütze bis über die Ohren, Vollbart, dunkelbraune Haare, dunkel gekleidet.

Die unbekannten Täter hatten die Balkontür aufgehebelt und angefangen, die Räume zu durchsuchen. Dann wurden sie offenbar "gestört" und brachen den Einbruch ab. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest.



Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.