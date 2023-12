Castrop-Rauxel: Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagabend - gegen 18.45 Uhr - Verdächtiges auf der Gaswerkstraße mitbekommen oder gesehen haben.

Recklinghausen (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zu dieser Zeit in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang. Sie erbeuteten eine Handtasche - und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen hatten gegen 18.45 Uhr Geräusche gehört, sich aber nichts weiter dabei gedacht. Am nächsten Tag (Dienstag) wurde der Einbruch und das Fehlen der Tasche festgestellt.



Marl:



Am frühen Dienstagabend wurde in ein Wohnhaus auf der Rudolf-Virchow-Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter nutzten eine kurze Abwesenheit der Bewohner und stiegen zwischen 17.10 und 19.30 Uhr in das Haus ein, nachdem sie eine Terrassentür aufgebrochen hatten. Anschließend durchsuchten die Täter das Erdgeschoss nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen.



Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.