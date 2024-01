Castrop-Rauxel: Unbekannte Täter hebelten zwischen Freitagnachmittag und Freitagabend die Terassentür eines Wohnhauses auf der Alfredstraße auf.

Recklinghausen (ots) - In der Wohnung wurden sämtliche Räume durchsucht. Erbeutet wurden unter anderem hochwertige Uhren und Handtaschen.



Am Feldhof wurde am Freitagabend - gegen 19.30 Uhr - in ein Wohnhaus eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zugang über einen Kellerschacht bzw. das Kellerfenster. Eine Zeugin konnte verdächtige Geräusche hören und eine "Gestalt" wahrnehmen, welche offenbar vom Balkon in den Garten flüchtete. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die "Gestalt" wurde wie folgt beschrieben: vermutlich männlich, normale Statur, ca. 1,75m bis 1,80m groß, dunkle Kleidung.



Dorsten:



Auf der Ellerbruchstraße sind am Freitag unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Einbrecher nutzten die kurze Abwesenheit des Bewohners, um eine Terrassentür aufzuhebeln und einzudringen. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein Silberbesteckset sowie eine Geldbörse gestohlen. Die Tat passierte zwischen 16.10 Uhr und 17.30 Uhr - wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



Gladbeck:



Zwischen Freitagnachmittag und Freitagabend wurde in eine Hochparterrewohnung auf der Hegestraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster - vom Balkon aus - auf und durchsuchten dann sämtliche Räume nach Diebesgut. Erbeutet wurden Schmuck und Uhren. Die Täter flüchteten über die Balkontür in unbekannte Richtung.



Unbekannte Täter sind zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag auf der Straße Grüner Weg in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie versuchten offenbar zuerst, die Terrassentür aufzuhebeln, was aber misslang. Anschließend brachen sie ein Fenster zum Esszimmer auf und gelangten so ins Haus. Alle Räume wurden durchsucht, besonders das Schlafzimmer. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.



Haltern am See:



Auf der Ostendorfer Straße wurde zwischen Freitagnachmittag und Freitagabend in ein Wohnhaus eingebrochen und Bargeld gestohlen. Die unbekannten Täter zerstörten die Scheibe einer Terrassentür und verschafften sich so Zugang ins Haus. Es wurden mehrere Räume durchwühlt.



Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.