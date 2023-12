Eine Seniorin aus Marl wollte am Montag gegen 13 Uhr ihr Auto in einer Grundstückseinfahrt am Ovelheider Weg versetzen.

Recklinghausen (ots) - Mit eingelegtem Rückwärtsgang trat sie aus nicht abschließend geklärter Ursache das Gaspedal zu weit durch.



Die Marlerin fuhr rückwärts aus der Grundstückeinfahrt auf die Fahrbahn und kollidierte hier mit einem 57-jährigen Autofahrer aus Datteln.



Im weiteren Verlauf fuhr die Frau gegen einen Grundstücksmauer auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Das Auto kam an einer Gebäudewand zum Stehen.



Die Seniorin verletzte sich bei dem Unfall leicht, ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus. Der 57-Jährige und ein weiterer Insasse blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand insgesamt knapp 10.000 Euro Sachschaden (Fahrzeuge und Mauer). Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.