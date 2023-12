Nach einem Einbruch in einen Imbiss an der Bahnhofstraße nahm die Polizei in der Nacht zu Montag einen 19-jährigen Marler fest.

Recklinghausen (ots) - Der Mann steht im Verdacht gegen 2 Uhr die Fensterscheibe mit einem Blumenkübel eingeworfen und die Ladenkasse entwendet zu haben. Er wurde durch die Kolleginnen und Kollegen im Nahbereich angetroffen und mit zur Wache genommen. Der Inhaber erhielt über sein Alarmsystem Kenntnis von dem Einbruch und informierte die Polizei. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Dir Kripo wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.