Als eine 17-jährige Marlerin am Montagnachmittag (13.50 Uhr) den Lipper Weg überquerte, wurde sie von einem Auto erfasst.

Recklinghausen (ots) - Die 48-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus Marl, war auf dem Lipper Weg in Richtung Chemiepark unterwegs, als es zum Unfall kam. Die leicht verletzte Fußgängerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An dem Pkw entstand augenscheinlich kein Schaden.