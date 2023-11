In der Nacht vom 29.10.2023 auf den 30.10.2023 gegen 03:00 Uhr gelangten drei bisher unbekannte maskierte Tatverdächtige durch ein Kellerfenster an der Krablerstraße in das Wohnhaus eines 83-Jährigen.

Recklinghausen (ots) - Die Tatverdächtigen überwältigten den Mann im Schlaf und entwendeten aus der Wohnung unter anderem das Portemonnaie mit Bargeld und EC-Karte. Sie verließen das Haus durch die Haustür und flüchteten in unbekannte Richtung.



Im Anschluss an die Tat wurde am 30.10.2023 gegen 17:00 Uhr versucht mit der entwendeten EC-Karte Bargeld an einem Geldautomaten in Marl-Brassert abzuheben. Die Karte war mittlerweile gesperrt - sie wurde vom Automaten einbehalten.



Die Tatverdächtigen wurden bei dem Versuch von Videokameras erfasst. Entsprechende Fotos der Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:



https://polizei.nrw/fahndung/121162



Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise erbittet die Polizei Recklinghausen unter der 0800 2361 111.