Auf der Breddenkampstraße ist am Sonntagabend ein Getränkemarkt überfallen worden.

Recklinghausen (ots) - Ein unbekannter Täter kam gegen 20 Uhr in den Markt, schubste einen Mitarbeiter aus dem Kassenbereich und nahm sich dann Geld aus einer Schublade. Anschließend forderte er den Mitarbeiter auf, ihm weiteres Geld zu geben. Der Täter flüchtete schließlich - mit der Beute - in unbekannte Richtung. Beschreibung: etwa 1,80 m groß, schlank, komplett schwarz bekleidet, trug eine Clownsmaske. Die Maske konnte am Tatort gefunden und sichergestellt werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei (unter Tel. 0800/2361 111) zu melden.