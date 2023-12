Am 21. Dezember 2022 hob ein 71-Jähriger Geld in einer Bankfiliale an der Stimbergstraße ab.

Recklinghausen (ots) - Das Geld steckte er in eine Jackentasche. Im weiteren Verlauf stellte er fest, dass sich das Geld nicht mehr in seiner Jacke befand.

Auf Videoaufnahmen der Bank ist erkennbar, dass das Geld (mutmaßlich aus der Tasche gefallen) vom Boden durch zwei Unbekannte aufgehoben wird. Das Geld wurde nicht zurückgegeben. Einer der Männer wird jetzt mit einem Foto aus der Überwachungskamera gesucht.



Das Foto des Tatverdächtigen finden sie unter dem folgenden Link:



https://polizei.nrw/fahndung/122195



Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.