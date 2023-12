Am Sonntag wurde ein Dattelner bei einem Unfall auf der Wittener Straße leicht verletzt.

Recklinghausen (ots) - Ein 51-jähriger Beckumer fuhr gegen 5.40 Uhr mit einem Transporter auf der Castroper Straße in Richtung Meckinghoven. Etwa in Höhe der Straße An der Linde fuhr ihm der Fahrer eines anderen Autos von hinten auf. Beide Fahrzeuge erlitten Sachschäden und waren nicht mehr fahrbereit, sodass sie später abgeschleppt werden mussten. Der 22-jährige Autofahrer aus Datteln wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen, zur weiteren Abklärung ein Krankenhaus gefahren. Der 51-Jährige Fahrer aus Beckum, sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. Im Weiteren wurde noch ein Pkw, der zur Unfallzeit auf der entgegenkommenden Fahrspur, also in Richtung Becklem unterwegs war, durch umher fliegende Fahrzeugteile der verunfallten Fahrzeuge beschädigt; der 51-jährige Fahrer aus Datteln blieb ebenfalls unverletzt. Da sich bei dem 22-Jährigen Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergaben, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Außerdem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren. Der Gesamtsachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 26.000 Euro.