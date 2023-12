Castrop-Rauxel Zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagnachmittag wurde an der Bergstraße ein Ford Focus beschädigt.

Recklinghausen (ots) - Der bislang unbekannte Autofahrer hinterließ einen Schaden von etwa 2.500 Euro und entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.



Bottrop



Die Polizei sucht ein beschädigtes Taxi. Laut Augenzeugen soll ein unbekannter Fahrer in einem Taxi am Montagmorgen (6.40 Uhr) ein Verkehrszeichen auf der Horster Straße beschädigt, und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Der Sachschaden am Verkehrszeichen wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die genaue Unfallörtlichkeit liegt etwa in Höhe der Wiggermannstraße. Der Mann sei über die Mittelinsel gefahren und habe sich den Schaden danach sogar noch angesehen, bevor er einfach weitergefahren sei. Bekannt ist bislang nur, dass er schwarze Haare haben soll.



Recklinghausen



Etwa 2.000 Euro Schaden hinterließ ein Autofahrer an einem geparkten BMW X3 mit DU(isburger) Kennzeichen. Das Auto stand zwischen Montag- und Mittwochmorgen an der Cäcilienhöhe, etwa in Höhe der Straße Auf dem Kleinen Garten. Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor.



Die Polizei bittet um Hinweise (Tel. 0800 2361 111).