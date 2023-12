Über ein Fenster stiegen Einbrecher am Donnerstag in ein Haus an der Langeoogstraße ein.

Recklinghausen (ots) - Sie hebelten das Fenster auf, um sich Zugang zu verschaffen. Innen durchsuchten sie die Räume nach Diebesgut und flüchteten anschließend. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Ein Anwohner konnte zwei ihm unbekannte Männer beobachten, die um 18.10 Uhr vom Grundstück des Nachbarn kamen. Er sah nach, stellte den Einbruch fest und informierte sofort die Polizei.



Personenbeschreibung:



1.

Ca. 1,85m groß, kräftig/muskulös, dunkle Winterjacke/Parker, schwarze Wollmütze, dunkle Hose, Handschuhe



2.



Etwa 1,70m groß, schlank/normale Figur, schwarze Trainingsjacke, schwarze Hose, schwarze Mütze, Handschuhe



Wer etwas Verdächtige bemerkt hat, oder weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 zu melden.