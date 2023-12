Am 25.11.2023 berichtete die Polizei Recklinghausen wie folgt über einen Verkehrsunfall mit Verletzten:

Recklinghausen (ots) - Am 24.11.2023, gegen 18:30 Uhr, kam es auf der Bochumer Straße in Recklinghausen zu einer Kollision zwischen dem Pkw eines 24-jährigen Fahrzeugführers aus Gladbeck und dem Pkw eines 35-jährigen Fahrzeugführers aus Recklinghausen.

Der 24-jährige Gladbecker befuhr die Bochumer Straße aus Richtung Herne kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in Höhe der Hausnummer 220 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem Pkw des 35-jährigen Recklinghäusers, der die Bochumer Straße in Fahrtrichtung Herne befuhr.

Die Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt und mittels Rettungswagen einem Recklinghäuser Krankenhaus zugeführt.



Die beteiligten Fahrzeuge wurden durch die Polizei sichergestellt.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 110.000 Euro.



Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf zwei Ersthelfer, die der Polizei als mögliche Zeugen noch nicht bekannt sind. Dabei soll es sich um einen Mann und eine Frau handeln. Der Mann trug eine Jacke mit der Aufschrift "Züricher Versicherung".



Hinweise zu den beiden Ersthelfern nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.