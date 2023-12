Am 25.12.2023 gegen 20:09 Uhr ereignete sich in Oer-Erkenschwick im Kreuzungsbereich Ludwigstraße / Horneburger Straße / Verbandsstraße ein schwerer Verkehrsunfall mit insgesamt sieben verletzten Personen.

Recklinghausen (ots) - Der Fahrer eines Ford Fokus fuhr auf der Horneburger Straße in Richtung Osten (aus Recklinghausen kommend) und wollte an der Kreuzung nach links in die Ludwigstraße abbiegen. Die Fahrerin eines Mazda kam aus Richtung Datteln auf der Verbandsstraße und wollte an der Kreuzung weiter geradeaus fahren. Für beide Fahrtrichtungen zeigte die Ampel Grünlicht. Zwischen den beteiligten Pkw kam es im Kreuzungsbereich zu einem Frontalzusammenstoß. Es ist ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000,- EUR entstanden.



Bei dem Unfall wurden insgesamt sieben Personen verletzt, drei davon schwer. Im Ford Fokus befanden sich insgesamt drei Personen (ein Mann und zwei Frauen im Alter von 17 bis 19 Jahren), diese wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert und verbleiben dort stationär. Im Mazda waren insgesamt vier Personen (Alter von 5 bis 43 Jahren). Alle wurden nach Behandlung im Krankenhaus wieder nach Hause entlassen.



Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.