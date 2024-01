Am 1. Januar 2024 gegen 17:57 Uhr kam es in Herten-Süd auf der Gelsenkirchener Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.

Recklinghausen (ots) - Ein 19jähriger Mann aus Recklinghausen kam mit seinem Ford Fiesta aus Richtung Gelsenkirchen. Kurz hinter der Anschlussstelle Herten kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen dort abgestellten Lkw-Auflieger. Nach der Kollision wurde der Pkw in einen angrenzenden Graben geschleudert.

Der alleine im Pkw befindliche 19jährige wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 20.000,- EUR geschätzt.



Die Gelsenkirchener Straße ist aktuell für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt und dürfte etwa noch eine halbe Stunde andauern. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



Sollte es Zeugen geben, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden diese gebeten, sich unter der Rufnummer 0800-2361 111 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.