Am Montag nahm die Polizei zwei Verdächtige nach einem Raub zum Nachteil eines 25-jährigen Waltropers fest.

Recklinghausen (ots) - Der Vorfall ereignete sich an der Theodor-Heuss-Straße, gegen 8 Uhr.



Der Waltroper wurde aus einer Gruppe von etwa fünf bis sieben Personen heraus geschlagen und ging dabei zu Boden. Anschließend nahmen sie ihm seinen Ausweis und Bargeld ab und flüchteten. Der Waltroper blieb leicht verletzt zurück.

Aufgrund der Personenbeschreibungen trafen die Polizisten zwei Waltroper (beide 20 Jahre) im Rahmen der Fahndung an, die sie vorläufig fest- und mit zur Wache nahmen.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten nicht nur den Personalausweis des 25-Jährigen, sondern auch ein sogenanntes Kreditkartenmesser, das in einer Geldbörse steckte, sowie Bargeld. Sie stellten alles sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.



Nach den weiteren Beteiligten wird noch gesucht. Daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Die Gruppe war schätzungsweise im Alter von 21 bis 25 Jahren. Sie trugen dunkle Kleidung (grau oder schwarz).

Hinweise nimmt die Kripo unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.