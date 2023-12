Am 26.

Recklinghausen (ots) - Mai des laufenden Jahres entwendeten Unbekannte einer 73-Jährigen in einem Lebensmittelgeschäft Am Schwarzbach die Geldbörse. Mit der EC-Karte aus der Geldbörse versuchten Unbekannte Geld an einem Automaten abzuheben, dies gelang allerdings nicht.



Am Geldautomaten wurden die beiden von einer Kamera erfasst.



Ein Foto der beiden Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:



https://polizei.nrw/fahndung/121263



Ob die beiden Tatverdächtigen auf dem Foto auch für den Diebstahl verantwortlich sind, ist noch nicht geklärt.



Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.