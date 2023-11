Polizisten leiteten Verkehr auf Bundesstraße (B) 59 um Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße (B) 59 in Pulheim ist am Mittwochnachmittag (29.

Pulheim (ots) - November) ein Autofahrer (29) leicht verletzt worden. Polizisten leiteten für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten den Verkehr über die Gegenfahrbahn um.



Laut ersten Erkenntnissen habe der 29-jährige Fahrer eines Fords gegen 16.30 Uhr aufgrund eines verkehrsbedingten Rückstaus vor der Ampelanlage an der Abfahrt Stommeln verkehrsbedingt gebremst. Aus bislang ungeklärter Ursache soll ihm der Fahrer (23) eines Porsches aufgefahren sein. Bei dem Aufprall verletzte sich der Fahrer des Focus leicht. Rettungskräfte brachte ihn in ein Krankenhaus.



Weil die stark beschädigten Autos nicht mehr fahrbereit waren, sperrten Polizisten die Fahrbahn in Richtung Rommerskirchen ab und leiteten den Verkehr über die Gegenfahrbahn um. Nachdem die Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens die zwei Fahrzeuge von der Fahrbahn transportiert hatten, gaben die Beamten die Fahrspur wieder frei. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)



