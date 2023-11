Zeugen riefen Polizei Aufmerksame Zeugen haben am Mittwochabend (29.

Bergheim (ots) - November) der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in Bergheim gemeldet. Die alarmierten Polizisten stellten den Verursacher (34), nachdem dieser zurück zur Unfallstelle kam, um sein verlorenes Kennzeichen einzusammeln.



Laut ersten Erkenntnissen sei der 34-Jährige mit seinem Alfa Romeo gegen 19.45 Uhr im Kreisverkehr an der Südweststraße mit einem Verkehrsschild kollidiert. An der Ausfahrt in Richtung Kölner Straße habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei über die Verkehrsinsel gefahren, habe das Schild beschädigt und sei anschließend geflüchtet. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Während der Anfahrt der alarmierten Polizisten rief ein Zeuge erneut an. Ein Mann sei zur Unfallstelle gekommen, habe das verlorene Kennzeichen eingesammelt und sei davongelaufen. Dank der detaillierten Beschreibung des Zeugen stellten die Polizisten den Flüchtigen wenig später. Der Mann räumte den Unfall ein und führte die Beamten zu seinem beschädigten Auto.



Während seiner Anhörung stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Auf Nachfrage räumte der Mann ein, Alkohol und auch Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Beide Vortests zeigten positive Ergebnisse an. Die Beamten ordneten die Entnahme von Blutproben an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Er muss sich nun wegen der Verdachts der Verkehrsunfallflucht und der Straßenverkehrsgefährdung durch berauschende Mittel verantworten. Die weiteren Ermittlungen haben die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats bereits übernommen. (hw)



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02271 81-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de







Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell