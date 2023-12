Sonntagmorgen, gegen 02:05 Uhr, wurde der Polizei ein Transporter gemeldet, welcher "Donuts" dreht.

Hürth (ots) - Auf dem Jakob-Esser-Platz in Hürth-Gleuel wurden 3 Personen im stehenden Fahrzeug vorne sitzend angetroffen. Alle drei Insassen waren augenscheinlich alkoholisiert. Sie stritten ab, das Fahrzeug geführt zu haben.

Wegen Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss (§ 316 StGB) ordnete die Polizei bei zwei jungen Männern im Alter von 20 und 24 Jahren Blutproben an.

Die Polizei brachte eine minderjährige betroffene Person nach Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss (§ 24a StVG) nach Hause zu den Erziehungsberechtigten. Die Beamten stellten das Fahrzeug sowie die Oberbekleidung der Fahrzeuginsassen sicher.

Alle Beteiligten müssen sich ebenfalls einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis stellen. (Gr.)



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02271 81-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de







Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell