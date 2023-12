Polizisten nehmen Tatverdächtigen vorläufig fest Polizisten haben am Samstagnachmittag (2. Dezember) in Hürth einen mutmaßlichen Autodieb (30) vorläufig festgenommen.

Hürth (ots) - Er soll von einem Autobesitzer (36) auf frischer Tat ertappt worden sein. Der Mann sperrte den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizisten in dem Auto ein.



Laut ersten Erkenntnissen habe der 36-Jährige seinen SUV gegen 14.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße "An der Hasenkaul" geparkt. Als er etwa 30 Minuten später zu seinem Wagen zurückgekommen sei, habe ein Unbekannter auf dem Fahrersitz gesessen. Sofort soll der Geschädigte das Fahrzeug mit dem Funkschlüssel verschlossen und den Notruf der Polizei gewählt haben. In Anwesenheit der alarmierten Polizisten öffnete er die Fahrzeugtüren wieder und die Beamten nahmen den 30-Jährigen, der wegen diverser Eigentumsdelikte polizeilich bekannt ist, vorläufig fest. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte bereits mehrere kleine Wertgegenstände im Auto zusammengesammelt hatte. Er muss sich nun auch wegen des Verdachts des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen verantworten. Die Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen. (hw)



