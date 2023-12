Gefahrensituation Ein- und Abbiegen Bei einem Verkehrsunfall in Wesseling sind am Dienstagmorgen (5.

Wesseling (ots) - November) zwei Autofahrerinnen (37, 57) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Frauen in Krankenhäuser. Polizisten sperrten die Unfallörtlichkeit für die Dauern der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten komplett ab.



Laut ersten Erkenntnissen soll die Fahrerin (57) eines Renault gegen 9 Uhr mit ihrem Auto auf der Aachener Straße in Fahrtrichtung der Straße "Im Hellenberg" unterwegs gewesen sein. Als sie an der Einmündung zur Gewerbestraße nach links abgebogen sei, soll sie mit der entgegenkommenden Fahrerin (37) eines BMW kollidiert sein.



Die alarmierten Polizisten sperrten die Unfallörtlichkeit zwischen der Gutenbergstraße und der Gewerbestraße bis etwa 10 Uhr ab und leiteten den Verkehr um. Die Beamten sicherten Spuren und forderten zwei Abschlepper an, die die stark beschädigten Fahrzeug aufluden. Im Anschluss gaben sie die Straße wieder frei. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache haben die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats bereits aufgenommen. (hw)



