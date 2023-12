Unbekannte forderten Bargeld und entrissen Geldbörse Zwei bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend (5.

Brühl (ots) - Dezember) einer Taxifahrerin (55) bei Fahrtende in Brühl-Pingsdorf im Fahrzeug die Geldbörse entrissen und sind geflüchtet. Laut Aussage der 55-Jährigen soll es sich um zwei männliche Täter im Alter von 17 bis 20 Jahren gehandelt haben. Beide sollen etwa 170 Zentimeter groß und mit schwarzen Kapuzenjacken bekleidet gewesen sein.



Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben. Angaben nehmen die Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.



Laut ersten Ermittlungen soll die Mitarbeiterin des Taxiunternehmens zwei männliche Personen gegen 21 Uhr im Bereich der Bundesbahnhaltestelle Max-Ernst-Allee aufgenommen und zur Straße "Im Bungarten" gefahren haben. Dort soll gegen 21.10 Uhr während des Bezahlvorgangs der hinten sitzende Fahrgast die Taxifahrerin gepackt haben. Der zweite Fahrgast, der auf dem Beifahrersitz gesessen habe, soll der Mitarbeiterin anschließend die Geldbörse aus den Händen gerissen haben. Beide seien anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet.



Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung nach den flüchtigen Tätern ein. Sie sicherten zudem Spuren und fertigten eine Anzeige. (rs)



