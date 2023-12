Fahndung nach flüchtigem mutmaßlichem Kabeldieb Polizisten haben am Donnerstagabend (7.

Elsdorf (ots) - Dezember) in Elsdorf zwei Männer (27, 36) vorläufig festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen einem dritten, noch flüchtigen Täter, bei einem Kabeldiebstahl unterstützt zu haben. Die genaue Tatbeteiligung der Festgenommen ist Gegenstand der Ermittlungen.



Gegen 21.15 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen über den Polizeinotruf drei verdächtige Personen im Bereich der Straßen "Nordrandweg" und "Auf der Heide". Einer der Männer soll Kabelreste vom angrenzenden Werksgelände tragen. Die alarmierten Polizisten nahmen zwei der Verdächtigen vorläufig fest und leiteten umgehend eine Fahndung nach der dritten flüchtigen Person ein. Gegen einen (36) der beiden Festgenommenen bestand bereits ein Haftbefehl.



Bei der Zeugenbefragung erfuhren die Beamten, dass Unbekannte bereits in der vergangenen Nacht mehre Kabel auf dem Betriebsgelände durchtrennt und in der Nähe einer Mauer abgelegt haben sollen. Die Beamten ermitteln, ob es sich bei den Festgenommen um dieselben Täter handelt, die nach der Vorbereitungshandlung nun ihre Beute hatten abholen wollen.



Im Rahmen der Fahndung nach dem Flüchtigen sahen Streifenbeamte in der Nähe des Tatorts ein auffällig geparktes Auto mit Koblenzer Städtekennung. Bei der routinemäßigen Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der Wagen nicht angemeldet ist und die angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet sind. Sie stellten den Ford samt den Nummernschildern sicher. Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 21 prüfen derzeit ob einen Tatzusammenhang mit dem Kabeldiebstahl und den Festnahmen besteht. (hw)



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02271 81-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de







Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell