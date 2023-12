Autofahrer kollidierte mit Zaun

Bergheim (ots) - Am Donnerstagmittag (7.Dezember) hat sich auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in Bergheim ein Verkehrsunfall ereignet.



Ein 18-jähriger Autofahrer war gegen 13.30 Uhr mit einem Beifahrer auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums an der Kölner Straße unterwegs. Laut ersten Ermittlungen verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit dem Zaun einer Lüftungsanlage, die durch den Zusammenstoß beschädigt wurde.



Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die hinzugerufenen Beamten bei dem Autofahrer Anzeichen für einen möglichen Drogenkonsum. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis an.



Die Polizisten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige, sicherten Spuren am Unfallort und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Zudem ordneten sie die Entnahme einer Blutprobe bei dem 18-jährigen an, die ein Arzt in einem Krankenhaus entnahm. Der junge Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (rs)



