Ermittler suchen weitere Zeugen Nach einem Raub auf eine Bäckerei am Dienstagnachmittag (5.

Brühl (ots) - Dezember) in Brühl fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach zwei flüchtigen jungen Männern. Sie sollen zwischen 15 und 20 Jahre alt sein. Einer von ihnen habe eine athletische Figur und eine geschätzte Körpergröße von 180 bis 185 Zentimetern. Zur Tatzeit soll er eine Sturmhaube, eine beige Jacke und eine schwarze Kappe mit dem Muster der Marke Gucci getragen haben. Durch das Eingreifen eines aufmerksamen Zeugen konnte ein möglicherweise dritter Tatbeteiligt gestellt werden.



Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler des zuständigen Kommissariats 13 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.



Laut ersten Erkenntnissen habe der Zeuge die drei Verdächtigen gegen 15.15 Uhr vor der Bäckerei an der Ubierstraße gesehen. Nachdem er beobachtet habe, wie einer der jungen Männer eine Sturmhaube aufsetzte und den Laden betrat, habe er umgehend den Notruf der Polizei gewählt. Anschließend sei er den Flüchtenden gefolgt und konnte so die alarmierten Polizisten zur Straße "Zum Donnerbach" führen. Hier trafen die Beamten einen 15-Jährigen mutmaßlichen Mittäter an. Zur Feststellung seiner Identität nahmen sie ihn zu einer Polizeiwache mit.



Am Tatort schilderte eine Angestellte einem weiteren Streifenteam, dass ein Maskierter den Laden betreten habe und mehrfach versucht habe die Kasse zu öffnen. Als dieses nicht gelang soll er ein Baguette aus der Auslage genommen haben und davongelaufen sein. Eine Kundin, die ebenfalls anwesend war, bestätigte die Angaben. Die Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Anzeige. (hw)



