Polizisten sperren Kreisstraße (K) 33 und ordnen Blutprobenentnahme an Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (10. Dezember) in Bergheim sind zwei Autofahrer (28, 41) frontal zusammengestoßen und dabei verletzt worden.

Bergheim (ots) - Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten 28-Jährigen und den Leichtverletzten 41-Jährigen in nahegelegene Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme fanden die Polizisten im Mercedes des 41-Jährigen Betäubungsmittel und stellten diese sicher.



Laut ersten Erkenntnissen soll der Mercedesfahrer gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße (K) 33 in Richtung Quadrath-Ichendorf gefahren sein. Aus bislang ungeklärter Ursache soll er in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem VW des 28-Jährigen kollidiert sein. Alarmierte Polizisten fanden während der Unfallaufnahme im Kofferraum des Mercedes mehrere Behältnisse mit Betäubungsmitteln. Neben den Drogen stellten die Beamten auch den Führerschein und das Mobiltelefon des Fahrers sicher. Zudem ordneten sie die Entnahme einer Blutprobe bei ihm an, nachdem ein durchgeführter Drogenvortest positiv ausgefallen war.



Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Kreisstraße 33 zwischen der Landesstraße (L) 276 und dem Märchenring komplett bis circa ab. Der Fahrer (42) eines Hondas missachtete die Absperrung und fuhr beinah gegen einen Beamten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Vortest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Ein Arzt entnahm auf Anordnung eine Blutprobe.



Der Fahrer (59) eines Mercedes touchierte einen Polizisten an der Sperrstelle zur L 276. Der Beamte zog sich leichte Verletzungen zu, verblieb aber im Dienst. Auch hier fertigten die Polizisten eine Anzeige.



Die Ermittlungen in allen drei Verkehrsunfällen haben die Sachbearbeiter der Verkehrskommissariats bereits übernommen. Der 41-Jährige Mercedesfahrer muss sich zudem noch wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Die Ermittlungen dauern an. (hw)



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell