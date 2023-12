Unbekannte hebelten Terrassentür auf Die Polizei fahndet derzeit nach drei Unbekannten, die am Freitagmorgen (8.

Bergheim (ots) - Dezember) die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Bergheim-Fliesteden aufgebrochen und Wertgegenstände entwendet haben. Alle drei Männer sollen Oberbekleidung mit Kapuzen getragen und dunkle Haare haben. Zwei der Täter sollen Bärte getragen haben. Einer soll auffallend korpulent gewesen sein. Nach der Tat seien sie in einem blauen Auto geflüchtet. Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben. Angaben nehmen die Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.



Laut aufmerksamen Zeugen sollen sich die drei Männer gegen 8.50 Uhr zunächst im rückwärtigen Garten des Hauses an der Straße "Am Rimmelsweiher" aufgehalten haben. Wenig später sollen sie aus dem Haus herausgegangen sein. Dabei sollen sie einen eckigen Gegenstand unter einer Decke versteckt haben und in einem blauen Auto geflüchtet sein.



Die alarmierten Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein und sicherten Spuren am Tatort. Dabei stellten sie fest, dass Unbekannte einige Räume des Hauses durchwühlt hatten. Sie fertigten eine Strafanzeige. (rs)



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell