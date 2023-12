Drogen sichergestellt Polizisten haben am Montagnachmittag (11. Dezember) in Hürth-Hermülheim drei flüchtige Jugendliche gestellt.

Hürth (ots) - Zudem stellten die Beamten Drogen sicher. Dabei handelt es sich laut derzeitigem Sachstand um Marihuana. Die drei Verdächtigen müssen sich nun in Verfahren verantworten.



Laut ersten Erkenntnissen saßen die drei männlichen Jugendlichen (16, 17, 17) gegen 15.30 Uhr vor einem Lebensmittelgeschäft an der Eschweilerstraße. Als sie die Polizisten erblickten, liefen die 17-Jährigen und der 16-Jährige davon. Die Polizisten folgten ihnen. Als einer der Jugendlichen versuchte, sich in einer Zufahrt zu verstecken, warf ein Anderer eine Tüte über einen Zaun.



Die Beamten stellten und kontrollierten die Verdächtigen. In der zuvor weggeworfenen Tüte fanden die Uniformierten mehrere abgepackte Tütchen mit Betäubungsmitteln. Nach einer Durchsuchung der Jugendlichen stellten die Polizisten Bargeld, diverse Mobiltelefone sowie die Drogen sicher. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige, nahmen die nunmehr Beschuldigten mit zu einer Polizeiwache und übergaben die drei Jugendlichen später an ihre Erziehungsberechtigten. (rs/ sc)



