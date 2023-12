Ermittler suchen Zeugen Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (12. Dezember) in Brühl einen Minibagger, einen Anhänger und weitere Baugeräte entwendet.

Brühl (ots) - Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 23 bitten Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder die entwendeten Maschinen geben können sich unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.



Laut ersten Erkenntnissen stellte der Mitarbeiter einer Baufirma den Minibagger am Montagnachmittag (11. Dezember) neben dem Betonschalthaus am Bahnübergang an der Weiherhofstraße ab. Ein dazugehöriger Anhänger soll ein paar Meter entfernt geparkt und gesichert worden sein. Am Folgetag gegen 7.30 Uhr bemerkten Arbeiter den Diebstahl der beiden Fahrzeuge und weiterer Maschinen. Sie gaben an, dass trotz des anhaltenden Regens der Abstellplatz des Anhängers sehr trocken gewesen sei. Es wird vermutet, dass die Täter kurz vor Eintreffen der Bauarbeiter die Gerätschaften entwendeten. (hw)



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02271 81-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de







Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell