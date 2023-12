Nicht entferntes Preisschild an Pullover war entscheidender Hinweis Ein aufmerksamer Detektiv hat am Dienstagnachmittag (12. Dezember) in Bergheim eine Tatverdächtige (27) gestellt und direkt zwei Ladendiebstähle aufgedeckt.

Bergheim (ots) - Neben der Tat zum Nachteil seines Supermarktes gab der Angestellte hinzugerufenen Polizistinnen auch den entscheidenden Hinweis zu einem möglichen Diebstahl zum Nachteil eines nahegelegenen Bekleidungsgeschäfts. Ermittlungen der Beamtinnen erhärteten den von dem Zeugen vorgetragenen Tatverdacht.



Nach ersten Ermittlungen befand sich die 27-Jährige gegen 14 Uhr in dem an der Hauptstraße gelegenen Supermarkt. Über eine Überwachungsanlage beobachtete der Detektiv, wie die Tatverdächtige an der Kasse eine Flasche Eistee bezahlte und dann das Geschäft verlassen wollte. Dem erfahrenen Angestellten fiel sofort die auffällig gefüllte Tasche dieser Frau ins Auge. Als er sie hinter dem Kassenbereich ansprach war sofort klar, dass sie Lebensmittel und Kleidungsstücke entwendet hatte.



Zudem bemerkte der Zeuge, dass am Pullover, den die ertappte Diebin am Körper trug, noch ein Preisschild angebracht war. Die umgehend hinzugerufenen Polizistinnen nahmen eine Strafanzeige auf und ermittelten, dass der Pullover kurz zuvor in einem an der Kölner Straße gelegenen Bekleidungsgeschäft entwendet worden war.



Die 27-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts von zwei Ladendiebstählen verantworten. Die Ermittlungen der zuständigen Kriminalbeamten dauern an. (he)



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02271 81-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de







Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell