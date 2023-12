Atemalkoholvortest zeigte Ergebnis von mehr als 2,3 Promille an Am Mittwochmittag (13. Dezember) hat sich auf der Luxemburger Straße in Hürth ein Auffahrunfall ereignet.

Pulheim (ots) - Polizisten sperrten die Unfallstelle bis etwa 14 Uhr ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats hat die Ermittlungen aufgenommen.



Laut ersten Ermittlungen war der Fahrer (57) eines Mercedes gegen 12 Uhr auf der Luxemburger Straße in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Hinter ihm fuhr zeitgleich ein 49-Jähriger mit seinem BMW. Der Mercedesfahrer habe beabsichtigt in Höhe des Baumarkts auf den Parkplatz abzubiegen. Dabei kam es aus bislang ungeklärtem Grund zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.



Polizisten sperrten für die Zeit der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme die Luxemburger Straße nach Hürth aus Fahrtrichtung Köln ab dem Kreisverkehr "Jägerpfad" ab. Weitere Beamte leiteten den Verkehr aus Richtung Hürth nach Köln an der Unfallstelle vorbei. Ein Transportunternehmen schleppte die beschädigten Autos ab.



Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des BMW-Fahrers fest. Ein Atemalkoholvortest zeigte ein Ergebnis von mehr als 2,3 Promille an. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt in einem Krankenhaus entnahm. Zudem stellten sie den Führerschein des Mannes sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. (sc)



