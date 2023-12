Handy und Geldbörse erbeutet Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Dienstag (12. Dezember) in einer Bahnunterführung in Hürth-Fischenich einen Mann (40) zu Boden gestoßen und Handy sowie Geldbörse geraubt haben sollen.

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Der 40-jährige Geschädigte wurde bei dem Raub leicht verletzt.



Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 23 suchen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben. Angaben nehmen die Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.



Laut ersten Erkenntnissen soll es sich um zwei Täter gehandelt haben, die sich dem sehbehinderten Geschädigten zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr in der Unterführung an der Bonnstraße von hinten näherten und ihn zu Boden stießen. Das Handy sei zu Boden gefallen. Ein Täter habe es daraufhin eingesteckt. Der Andere soll dann die Geldbörse aus der Jackentasche des 40-Jährigen genommen haben. Beide Unbekannte flüchteten. Die Ermittlungen der zuständigen Kriminalbeamten dauern an. (rs)



