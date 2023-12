Vertreterin des Innenministeriums NRW nimmt auf Einladung von Landrat Frank Rock und dem Abteilungsleiter Polizei Roland Küpper an Veranstaltung teil.

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die letzte Veranstaltung "Crash Kurs NRW" in 2023 der Polizei Rhein-Erft-Kreis findet dieses Jahr am 19. Dezember erneut im Medio in Bergheim statt. Rund 800 Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende verschiedener Betriebe nehmen an dem Crash Kurs teil. Das erfolgreiche Verkehrsunfallpräventionsprogramm wird seit vielen Jahren im Rhein-Erft-Kreis angeboten.



Erstmalig im Medio zu Gast sein wird die Referatsleiterin des Innenministeriums NRW für den Bereich Verkehrsangelegenheiten, die Leitende Polizeidirektorin Maria del Carmen Fernandez Mendez. Sie wird gemeinsam mit Landrat Frank Rock, dem Abteilungsleiter Polizei Roland Küpper und dem Direktionsleiter Verkehr der Polizei Rhein-Erft-Kreis Christian Rössler im Anschluss der Veranstaltung an einem Pressegespräch teilnehmen.



Wir würden uns freuen Sie als Medienvertreter beim Crash-Kurs NRW und dem anschließenden Pressetermin am



Dienstag, 19. Dezember 2023, ab 9.45 Uhr

im Medio Bergheim, Konrad-Adenauer-Platz 1 in 50126 Bergheim



begrüßen zu dürfen.



Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen. (hw)



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02271 81-3305

Fax: 02271 81-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de







Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell