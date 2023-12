Kriminalbeamte haben die Ermittlungen aufgenommen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach drei Männern zwischen 18 und 24 Jahren.

Kerpen (ots) - Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Montag (18. Dezember) einen Jugendlichen (16) und einen jungen Mann (18) in Kerpen überfallen zu haben.



Einer der Täter sei korpulent und circa 170 Zentimeter groß. Er habe einen schwarzen Vollbart und zur Tatzeit eine schwarze Kapuzenjacke sowie eine schwarze Hose getragen. Der zweite Unbekannte sei ungefähr 165 Zentimeter groß und schlank. Laut Zeugenaussage habe er einen schwarzen, knielangen Mantel und eine schwarze Hose getragen. Zudem sei sein Gesicht mit einem schwarzen Schal maskiert gewesen. Der dritte Gesuchte sei von schlanker Statur und etwa 170 Zentimeter groß. Er soll schwarz gekleidet und mit einem schwarzen Schal vermummt gewesen sein.



Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.



Laut ersten Ermittlungen sollen die zwei Geschädigten gegen 3.30 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen der Straße "Am Hubertusbusch" und der Humboldtstraße gegangen sein. Dort seien die drei Täter den zwei jungen Männern entgegengekommen. Der Unbekannte mit Vollbart sei auf den 18-Jährigen zugegangen, habe ihn mit einem Schlagstock geschlagen und die Herausgabe von Wertsachen gefordert. Der junge Mann habe daraufhin Bargeld ausgehändigt. Währenddessen sollen die anderen beiden Täter den 16-Jährigen geschlagen und getreten haben. Der Jugendliche habe sein Portemonnaie ausgehändigt, als einer der Angreifer ihn dazu aufgefordert habe. Danach seien die Geschädigten in Richtung Boschstraße geflohen. Sie alarmierten die Polizei.



Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen umgehend die Fahndung nach den Unbekannten auf. Sie sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittler gehen derzeit Hinweisen nach, dass die drei Täter gegen 0.45 Uhr in einem Kiosk an der Sindorfer Straße gewesen sein könnten. (jus)



