Polizisten stellen entwendetes Auto in Köln sicher Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Sonntag (17.

Frechen (ots) - Dezember) in das Haus eines Frecheners eingebrochen sind und neben Wertgegenständen einen Tresor und ein Auto entwendet haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.



Gegen 1 Uhr alarmierte der Geschädigte die Polizei. Unbekannte seien im Verlauf des Samstagabends in sein Haus am Starenweg eingebrochen. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass die Täter zahlreiche Schränke durchwühlt sowie Geld, Schmuck und Dokumente entwendet hatten. Die Terrasse war beschädigt. Außerdem stahlen die Einbrecher einen SUV samt Schlüssel.



Kriminalbeamte sicherten Spuren am Tatort. Beamte der Polizei Köln fanden das gesuchte Auto im Kölner Stadtbereich und stellten es sicher. Die Ermittlungen der Sachbearbeiter des zuständigen Kriminalkommissariats 13 dauern an. (sc)



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell