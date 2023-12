Täter verletzte einen Mann auf seiner Flucht Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem unbekannten Täter.

Kerpen (ots) - Ihm wird vorgeworfen, am Montagabend (18. Dezember) diverse Artikel aus einem Elektrofachmarkt in Kerpen gestohlen und auf seiner Flucht einen Mann (56) verletzt zu haben. Der Gesuchte sei zwischen 25 und 30 Jahren alt und habe einen dunkelblonden Bart. Zur Tatzeit soll er ein dunkelgraues Basecap sowie eine schwarze Jacke getragen haben.



Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.



Nach derzeitigem Sachstand sei der Täter gegen 18.50 Uhr aus dem Geschäft an der Sindorfer Straße auf den Parkplatz geflüchtet. In seiner Hand habe er laut Zeugenaussagen einen Einkaufskorb mit Diebesgut getragen. Der 56-Jährige habe den Flüchtigen verfolgt und versucht, ihn an seiner Flucht zu hindern. Zeugen sollen dann beobachtet haben, wie der Täter den Mann geschlagen habe und in einen weißen VW Golf mit Hamburger Städtekennung gestiegen sei. Das Fluchtauto sei danach in unbekannte Richtung davongefahren.



Hinzugerufene Polizisten leiteten umgehend die Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Sie befragten Zeugen, sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. Rettungskräfte versorgten die Kopfverletzung des 56-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. (jus)



